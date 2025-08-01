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«Скушал Европу»: Россию призвали подготовиться к «хитростям» Трампа

Экономист Свириденко: Россия должна подготовиться к хитрым решениям Трампа
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Global Look Press

Торговая сделка США с Европой – это безоговорочная победа американского президента Дональда Трампа, который фактически «скушал Европу», считает Антон Свириденко, исполнительный директор Института экономики роста им. Столыпина. В беседе с Tsargrad.tv он назвал договор подтверждением готовности политика отстаивать свои интересы, отметив, что Россия должна быть к этому готовой.

Страны Евросоюза сегодня экспортируют в Штаты товары на сумму порядка 500 млрд долларов. Благодаря заключенному соглашению, теперь вся эта продукция будет облагаться тарифами в 15%, что дополнительно принесет Вашингтону прибыль в размере 75 млрд долларов, отметил эксперт.

Экономист напомнил о заявлении Трампа о том, что введенные пошлины позволили ему переломить экономическую ситуацию в стране, избежав дефицита, а также поднять потолок госдолга. Это, по словам эксперта, означает, что политик «всех перехитрил» и выстроил двойную защиту, на фоне чего России нужно быть готовой ко всему.

«Ну что сказать? Это политик, серьезный политик, поэтому нам тоже серьезно надо к нему относиться, но отстаивая свои интересы, понимая, что если он скушал Европу, то уж от остальных точно не откажется», — отметил Свириденко.

Оценивая перспективу реализации угроз Вашингтона ввести новые санкции против России, кандидат экономических наук, начальник аналитического отдела ИК «РИКОМ-ТРАСТ» Олег Абелев заявил, что речь идет о вторичных ограничениях против торговых партнеров РФ, импортирующих энергоносители, включая Китай и Индию. Однако это, по его мнению, не остановит экспорт в эти государства, так как с учетом объемов и условий поставок для многих стран альтернатив просто нет.

«Просто логистические затраты и сложность экспорта различных благ из наших портов существенно увеличатся, поставки будут занимать больше времени», — пояснил Абелев.

Напомним, 27 июля ЕС и США заключили торговую сделку, согласно которой Вашингтон введет пошлины на европейские товары в размере 15%, а Брюссель откроет рынки для американского экспорта с нулевой ставкой. Трамп называл соглашение «крупнейшим из всех», а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что оно поможет сбалансировать торговые отношения ЕС и США, а также позволит Европе отказаться от российских нефти и газа. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее торговую сделку ЕС и США посчитали нереализуемой.

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