В России хотят увеличить срок ипотечных каникул для семей с детьми

В Правительстве России предложили увеличить срок ипотечных каникул для семей, в которых родился или был усыновлен второй и последующий ребенок. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина РФ.

«Для тех, у кого родился или был усыновлен второй ребенок или последующие дети, кредитные каникулы по ипотеке предлагается увеличить до полутора лет», — сказано в сообщении.

Согласно законопроекту, проценты по основному долгу станут начисляться только с 7 по 18 месяцы. Оплатить их можно не сразу, а после погашения обязательств по текущему договору равными частями и с той же периодичностью, как и ранее.

По словам председателя Кабмина РФ Михаила Мишустина, мера позволит поддержать семьи в наиболее сложный период. Когда один из родителей ухаживает за ребенком и не может работать.

По нынешнему законодательству, при появлении ребенка заемщик получает право на полугодовые кредитные каникулы, если его доходы снизились более чем на 20%, а расходы на обслуживание займа превышают 40% среднемесячных поступлений.

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