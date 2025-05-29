Экономист дал советы тем, кто столкнулся с трудностями по погашению кредита

Россиянам, которые столкнулись с трудностями из-за невозможности платить по кредиту, важно прежде всего обратиться в банк и попробовать взять кредитные каникулы. Об этом kp.ru рассказал директор Национальной ассоциации специалистов финансового планирования Андрей Паранич.

По его словам, если в этой возможности откажут, можно запросить реструктуризацию. Это позволит платить меньше, но дольше. Кроме того, эксперт посоветовал продать ненужные вещи, сократить расходы, найти подработку и направить эти средства на досрочное погашение.

«При досрочном погашении есть две стратегии. Первая — сначала гасить самые мелкие кредиты. Это даст психологический комфорт. Чем меньше долгов, тем спокойнее. Вторая — погашать самые дорогие кредиты. Это более рациональный путь», — добавил Паранич.

Экономист отметил, что в некоторых случаях можно одолжить деньги у родственников. В самых крайних случаях поможет банкротство, заключил он.

Данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ) до этого показали, что за последние полгода суммарный объем просрочки по кредитным картам среди россиян увеличился почти на 70% и достиг отметки в 110 млрд рублей.

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