Путин подписал закон о регулировании сервисов рассрочки

Президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании деятельности по предоставлению рассрочки. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Отмечается, что закон в том числе ограничивает максимальный срок рассрочки с 1 апреля 2026 года шестью месяцами. Благодаря документу, теперь максимальный лимит на сумму покупок в сервисах рассрочки без передачи данных в бюро кредитных историй составит 50 тысяч рублей.

В тексте документа также указано, что в случае превышения этой суммы оператор сервиса рассрочки обязан будет передать данные о договорах рассрочки в БКИ.

Закон также устанавливает требования к операторам сервисов рассрочки. Теперь ими могут выступать юрлица, сведения о которых внесены в соответствующий реестр.

До этого сообщалось, что указанный закон призван защитить права граждан, которые используют услуги рассрочки. Как пояснил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, этот инструмент не должен превращаться в скрытое кредитование.

Также Путин подписал закон о платформенной экономике, регулирующий деятельность цифровых платформ, которые являются посредниками при совершении сделок и предоставляют возможность оплаты товаров, работ или услуг.

Ранее в Центробанке рассказали о серой схеме с долгосрочной рассрочкой.