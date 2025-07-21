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Для россиян с детьми могут сделать длинные кредитные каникулы

РБК: комиссия кабмина одобрила длинные кредитные каникулы для россиян с детьми
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Pormezz/Shutterstock/FOTODOM

Российские семьи с детьми при пополнении смогут рассчитывать на длительные кредитные каникулы сроком до полутора лет. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник.

Законопроект, разработанный Минфином еще в 2024 году в целях стимулирования рождаемости, снижения рисков дефолтов заемщиков, а также уменьшения рисков для финансовой стабильности кредиторов, был рассмотрен в понедельник, 21 июля, комиссией по законопроектной деятельности при правительстве.

По информации источника РБК, изменения были одобрены.

Согласно проекту закона, семьи с одним ребенком при падении доходов более чем на 20% смогут попросить отсрочку до шести месяцев, а те, у кого родился или усыновлен второй ребенок или последующие дети, могут обратиться в банк или МФО с просьбой о кредитных каникулах на срок до 18 месяцев или до достижения ребенком полутора лет.

При этом с седьмого месяца отсрочки проценты по кредиту будут начисляться в полном размере, то есть льготное начисление процентов будет возможно только в первые полгода реструктуризации.

До этого основатель сервиса проверки кредитных историй «Кредчек» Эльман Мехтиев рассказал о минусах кредитных каникул. Он отметил, что во время отсрочки кредитор продолжает начислять проценты, кроме того, общий срок платежа увеличивается. В результате никакого списания долга не происходит.

Ранее экономист дал советы тем, кто столкнулся с трудностями по погашению кредита.

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