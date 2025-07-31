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ЕС не планирует замораживать финансирование Украины

Мерсье: ЕС не планирует замораживать финансирование Украины после решения о НАБУ
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Global Look Press

Европейский союз не планирует замораживать предназначенное для Украины финансирование после того, как Верховная рада решила восстановить независимость антикоррупционных органов страны. Об этом в ходе брифинга в Брюсселе сообщил официальный представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье, сообщает РИА Новости.

«Я могу подтвердить, что таких планов, как замораживание средств ЕС, нет. На данный момент важно то, что на Украине есть независимые антикоррупционные органы, и что Украина проводит реформы, необходимые для соблюдения верховенства закона», — сказал Мерсье в ответ на вопрос журналистов о том, планирует ли ЕС замораживать какое-либо финансирование Украины.

31 июля Верховная рада приняла закон, восстанавливающий независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

В четверг агентство сообщило, что Украина в будущем может столкнуться с дальнейшими задержками в предоставлении финансовой и военной помощи от Европы на фоне ситуации с антикоррупционными органами в стране.

Закон по ограничению независимости антикоррупционных служб НАБУ и САП был окончательно принят на Украине 22 июля. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что этот шаг необходим, чтобы очистить данные структуры от влияния извне, в первую очередь от российского влияния.

Ранее Зеленский попросил Запад о ежегодном финансировании Украины в размере $40 млрд.

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