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Украину предупредили о задержках финансовой и военной помощи от Европы

Reuters: Украина столкнется с задержками финансовой и военной помощи Европы
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Matt Rourke/AP

Украина в будущем может столкнуться с задержками в предоставлении финансовой и военной помощи от Европы на фоне ситуации с антикоррупционными органами в стране. Об этом пишет агентство Reuters.

Как отмечает издание, украинский лидер Владимир Зеленский «отступил» и внес в парламент новый законопроект, пообещав восстановить независимость антикоррупционным органам Украины.

Однако эксперты утверждают, что «определенный ущерб уже нанесен», пишет Reuters.

«Хотя Европа вряд ли откажется от Украины, будущая финансовая и военная поддержка, скорее всего, будет подвергаться гораздо более пристальному контролю, что приведет к задержкам, которые Украина не может себе позволить», — приводит издание слова экономиста Oxford Economics Евгении Слепцовой.

31 июля Верховная Рада Украины приняла закон, восстанавливающий независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Ранее депутат Рады назвал Зеленского «Ким Чен Зе» из-за ситуации с НАБУ и САП.

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