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В августе некоторым россиянам увеличат пенсию

Пересчет пенсий работающих пенсионеров произойдет 1 августа
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Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

С 1 августа в России произойдет пересчет пенсий работающих пенсионеров. Об этом сообщает Парламентская газета.

В публикации отмечается, что прибавку получат пожилые люди, которые трудились в 2024 году и за которых работодатель платил страховые взносы в пенсионную систему.

Выплаты будут увеличены автоматически, исходя из той суммы, которая поступила в прошлом году в пенсионную систему. Размер прибавки будет зависеть от периода, который человек работал в 2024 году и от суммы взносов.

Также членам летных экипажей самолетов гражданской авиации и работникам угольной промышленности пересчитают ежемесячную надбавку к пенсии.

До этого президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков рассказал, что россияне могут скопить 1 млн рублей, откладывая из зарплаты в 70 тыс. рублей 1,4 тыс. рублей по программе долгосрочных сбережений.

Также депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил, что пенсии военных пенсионеров проиндексируют на 7,6% с 1 октября.

Ранее в Совфеде поддержали идею ввести автоматические пенсионные отчисления для самозанятых.

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