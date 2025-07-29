В Совфеде поддержали идею ввести автоматические пенсионные отчисления для самозанятых

Из налогов, которые платят самозанятые, 2% автоматически должны направляться в качестве взносов на пенсию, заявила «Газете.Ru» Ольга Епифанова. Таким образом, она поддержала соответствующее предложение депутата Мособлдумы Анатолия Никитина.

«Это должно делаться автоматически, без дополнительных расходов людей. Идея прогрессивная и жизненно назревшая. Для ее успешного внедрения необходимо принять соответствующие изменения в законодательстве, которые обеспечат ясность в расчетах, введут более гибкие варианты уплаты взносов, расширят социальные гарантии и запустят масштабную разъяснительную работу среди населения. Это позволит повысить заинтересованность самозанятых в добровольном участии и снизит риск ухода от уплаты взносов в темную экономику. Законодателям стоит рассмотреть возможность проведения пробных проектов в отдельных регионах, чтобы оценить эффективность и внести необходимые корректировки, прежде чем внедрять систему повсеместно», — отметила Епифанова.

По ее словам, общество ожидает, что пенсионная система будет справедливой, обеспечит реально ощутимую пенсию и будет удобной в использовании, с минимальными бюрократическими сложностями.

24 июля сообщалось, что депутат Мособлдумы Анатолий Никитин предложит правительству ввести обязательные пенсионные отчисления для самозанятых в размере 2% от дохода. Никитин предлагает освободить от обязательных отчислений граждан с доходом ниже 24 тыс. рублей в месяц, а также дать возможность добровольно доплачивать, чтобы увеличить размер будущих выплат. Он также считает необходимым учитывать пенсионные отчисления при расчете социальных пособий. Введение обязательных взносов, по мнению депутата, поможет самозанятым формировать трудовой стаж, накапливать пенсионные коэффициенты и управлять размером будущей пенсии.

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