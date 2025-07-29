В Совфеде рассказали о прибавке к пенсии в августе

С 1 августа будут повышены пенсии работающим пенсионерам. Об этом в беседе с ТАСС сообщила член комитета Совета Федерации по социальной политике Наталья Косихина.

Она отметила, что с начала следующего месяца вступают в силу важные изменения, затрагивающие различные сферы жизни россиян. В социальной сфере произойдет повышение пенсий для работающих граждан. Выплаты начислят на основе пенсионных баллов за прошлый год, заявила сенатор.

Как уточнила Косихина, прибавка будет индивидуальной и будет зависеть от заработка и пенсионных коэффициентов.

Индексацию страховых пенсий пенсионеров, которые продолжили работать, вернули 1 января 2025 года. Прибавку к пенсии получат 7,5 млн человек. Это касается тех граждан, которые уже достигли пенсионного возраста, имеют не менее 15 лет страхового стажа и минимум 30 пенсионных коэффициентов.

До этого депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил, что пенсии военных пенсионеров проиндексируют на 7,6% с 1 октября.

Ранее россияне назвали комфортный размер пенсии.