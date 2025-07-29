На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде рассказали о прибавке к пенсии в августе

Сенатор Косихина: в августе будут увеличены пенсии работающим пенсионерам
close
Depositphotos

С 1 августа будут повышены пенсии работающим пенсионерам. Об этом в беседе с ТАСС сообщила член комитета Совета Федерации по социальной политике Наталья Косихина.

Она отметила, что с начала следующего месяца вступают в силу важные изменения, затрагивающие различные сферы жизни россиян. В социальной сфере произойдет повышение пенсий для работающих граждан. Выплаты начислят на основе пенсионных баллов за прошлый год, заявила сенатор.

Как уточнила Косихина, прибавка будет индивидуальной и будет зависеть от заработка и пенсионных коэффициентов.

Индексацию страховых пенсий пенсионеров, которые продолжили работать, вернули 1 января 2025 года. Прибавку к пенсии получат 7,5 млн человек. Это касается тех граждан, которые уже достигли пенсионного возраста, имеют не менее 15 лет страхового стажа и минимум 30 пенсионных коэффициентов.

До этого депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил, что пенсии военных пенсионеров проиндексируют на 7,6% с 1 октября.

Ранее россияне назвали комфортный размер пенсии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами