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ЦБ повысил курс доллара более чем на 2,5 рубля

ЦБ поднял официальный курс доллара США на 30 июля до 82,22 рубля
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LariBat/Shutterstock/FOTODOM

Банк России установил официальный курс доллара США на среду, 30 июля, на уровне 82,2197 рубля, что на 2 рубля 64 копейки выше предыдущего показателя. Это следует из данных, опубликованных на сайте ЦБ.

Официальный курс евро повышен на 1 рубль 79 копеек — до 94,9976 рубля, а курс юаня вырос на 31 копейку — до 11,427 рубля.

Курс доллара США впервые за три месяца стал выше 82 рублей. Это произошло на фоне нового ультиматума американского президента Дональда Трампа, который сократил до 10-12 дней срок для России для установления перемирия на Украине. Глава Белого дома пообещал ввести 100-процентные вторичные пошлины против РФ и ее торговых партнеров, если за это время не будут прекращены боевые действия.

28 июля, когда Трамп выдвинул новый ультиматум России по Украине, внебиржевой курс доллара поднимался выше 83 рублей. Экономисты, опрошенные «Газетой.Ru», предсказали значительные колебания курса американской валюты в ближайшие 10 дней. По мнению доцента Финансового университета при правительстве РФ Петра Щербаченко, колебания составят 79–85 рублей за доллар. При этом эксперт не исключил скачки курса доллара до 86–89 рублей в зависимости от новостей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме заявили, что России нужен слабый рубль.

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