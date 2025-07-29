«Ожидается достижение максимума». Что будет с курсом доллара после слов Трампа?

28 июля курс доллара поднимался выше 83 рублей после нового ультиматума Дональда Трампа по Украине. Экономисты, опрошенные «Газетой.Ru», предсказали значительные колебания курса доллара в ближайшие 10 дней, однако рекомендовали подождать с продажей американской валюты в спекулятивных целях, потому что многое будет зависеть от итогового решения президента США.

28 июля доллар на международном валютном рынке впервые с мая преодолел отметку в 83 рубля после высказывания президента США Дональда Трампа о том, что он сокращает срок в 50 дней, которые давал России на урегулирование украинского конфликта. Экономическая суть требования Трампа сводится к тому, что если его условия не будут выполнены в течение 10–12 дней, он введет вторичные пошлины в размере «около 100%». Это значит, что любые страны, торгующие с Россией, будут вынуждены платить 100%-ные таможенные пошлины при экспорте своих товаров в США.

«Учитывая, что рынок США — это самый крупный платежеспособный рынок в мире, его потеря неприемлема для большинства стран. Таким образом, у российских продавцов возникнет проблема, куда сбыть товар, так как многие страны могут отказаться от таких рискованных покупок. Снижение сбыта за рубеж — это снижение поступления валюты. Это может привести к очень сильному росту доллара в средне- и долгосрочной перспективе. В настоящее время наиболее ожидаем плавный рост курса доллара, но при этом тренд будет набирать силу», — допустил кандидат экономических наук, доцент ИМЭС Александр Суетин в беседе с «Газетой.Ru».

В течение торгов 29 июля доллар колебался в диапазоне от 79,30 до 83,25 рубля. С начала 2025 года американская валюта подешевела к рублю примерно на 25–30%. За 28 июля доллар прибавил к рублю 2,44%, а за неполный день 29 июля — еще 1,30%.

Что будет с долларом

Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», ожидают повышенной волатильности курса доллара к рублю из-за нового ультиматума, но при этом призывают россиян не паниковать . По словам собеседников, колебания курсов валют являются абсолютно нормальной ситуацией на финансовом рынке.

«В ближайшие две недели ожидается повышенная волатильность курса доллара к рублю без ослабления рубля. Заявления Трампа создают геополитическую неопределенность, однако продажа валютной выручки экспортерами продолжают поддерживать рубль», — пояснил «Газете.Ru» доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Аналитик «БКС Мир инвестиций» Кирилл Кононов полагает, что в ближайшие дни и, возможно, недели курс будет меняться значительнее, чем обычно.

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«Колебания курсов валют — это нормальная для финансового рынка ситуация. Они были, они есть и будут всегда. Условно, движение от 79 до 83 рублей за доллар — это изменение всего лишь на 5%. Ничего страшного в этом абсолютно нет. Понятно, что в условиях словесных интервенций, особенно направляемых президентом США, вполне возможно усиление диапазона колебаний курса доллара: будет неоднократно подниматься и затем неоднократно опускаться. Это нормально. Кратковременно доллар может преодолеть отметку в 85 рублей за единицу, но стратегически рубль устойчив. В целом, в ближайшее время доллар будет стоить 75–84 рубля с кратковременными выходами за эти границы в силу преобладания влияния эмоциональной составляющей над фундаментальными факторами», — сказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Какие максимумы ждать

Эксперты считают, что в ближайшие 10 дней минимальным значением курса доллара будет уровень в 79 рублей, а максимальным — от 86 до 89 рублей. Экономисты уточнили, что многое будет зависеть от геополитической ситуации.

Вероятный диапазон колебаний, по мнению Щербаченко, составляет 79–85 рублей за доллар. Экономист не исключил скачки курса доллара до 86–89 рублей на новостях.

«Ожидается достижение максимума в 87–89 рублей за доллар в случае эскалации риторики США. Однако выше этого уровня доллар, скорее всего, не поднимется благодаря продаже валюты экспортерами (90% выручки) и высокой ключевой ставке ЦБ (18%), что также поддерживает рубль. Депозиты остаются востребованы для населения как простой и надежный способ накопления», — пояснил Щербаченко.

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Инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин сказал «Газете.Ru», что если Трамп смягчит свое требование, то курс доллара вернется к 80 рублям. Если нет, то, вероятнее всего, американская валюта будет торговаться на уровне 85–90 рублей в 2025 году. И с появлением резонансных заявлений со стороны США возможны резкие скачки курса на этом уровне, уточнил Бахтин.

По мнению Суетина, возможен совершенно разный курс доллара. Наиболее вероятным эксперт счел рост курса доллара до 100–115 рублей до Нового года. В августе доллар может достичь 86–90 рублей, а к концу года до 100 рублей , если переговоры по Украине провалятся, а санкции будут усиливаться, уверен кандидат экономических наук, заведующий лабораторией «Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков» РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко. Но после резкого роста возможен откат до 80–81 рубля за доллар, уточнил экономист.

Покупать ли доллары

Эксперты сказали, что сейчас можно выгодно продать доллары, но отметили, что в каждом случае нужно принимать во внимание индивидуальную ситуацию, возможности и потребности конкретного человека.

«Для краткосрочных спекулятивных операций сейчас — хорошее время для продажи части долларового портфеля. Если же рассматриваются длинные горизонты времени (два-три года), то можно, напротив, приобрести доллары. Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией», — подчеркнул Суетин.

Домащенко посоветовал россиянам подождать 10–12 дней и решения администрации Трампа.

«Если никаких экстраординарных мер (вроде тотального эмбарго всех товаров из России, а также немедленного введения 100%-ных пошлин с дружественными России странами) не будет, то спекулятивную позицию можно будет закрыть и продать доллары. Если рассматриваются вложения в долгосрок, то в валюте стоит держать 10–15% от капитала», — рекомендовал Домащенко.

У Балынина нет сомнений в том, что рубль сейчас очень крепок, является самой надежной валютой в мире, и каких-либо фундаментальных угроз для нацвалюты и объективных поводов для переживаний эксперт не видит.

«Самые выгодные и надежные активы находятся в рублевой зоне, поэтому, конечно, в финансовом портфеле, по моему мнению, нужно особенно избегать недружественного доллара США: хранить в нем средства небезопасно. Поэтому, на мой взгляд, переход из долларовой в рублевую зону — это грамотное финансовое решение», — уверен Балынин.