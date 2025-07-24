В МВФ оценят влияние пошлин США на мировую экономику

Международный валютный фонд (МВФ) завершит комплексную оценку влияния пошлин Соединенных Штатов на мировую экономику на следующей неделе. Об этом в ходе брифинга заявила директор департамента коммуникаций фонда Джули Козак, передает РИА Новости.

«Наши эксперты оценивают всю поступающую информацию, они подготовят комплексную картину, о которой мы расскажем на следующей неделе», — заявила она.

По словам Козак, в апреле текущего года ставка пошлин США снизилась с 25% до 14%, однако с тех пор она менялась в обе стороны. Она подчеркнула, что итоговая ставка будет известна на следующей неделе.

До этого The Guardian со ссылкой на источники писал, что ультиматум президента США Дональда Трампа по поводу введения пошлин в 100% против России, вероятно, «не произвел впечатления» на российского лидера Владимира Путина. По данным источников издания, происходящее говорит о том, что российский лидер давно предвидел ухудшение отношений с США.

14 июля Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте объявил о наложении «вторичных пошлин до 100% на страны, покупающие российскую нефть, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта на Украине».

Ранее в МВФ рассказали, как в России смогли смягчить «санкционные шоки».