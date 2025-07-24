На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Британии узнали о «разочаровании» Москвы отношениями с Трампом

The Guardian: пошлины Трампа в 100% не произвели впечатления на Путина
true
true
true
close
Reuters

Ультиматум президента США Дональда Трампа по поводу введения пошлин в 100% против России, вероятно, «не произвел впечатления» на российского лидера Владимира Путина. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источники.

«Путин, похоже, не обеспокоен первым ощутимым разрывом Дональда Трампа с Москвой», — говорится в статье.

По данным источников издания, происходящее говорит о том, что российский лидер давно предвидел ухудшение отношений с США. В публикации говорится, что Путин уверен в том, что «российские войска набирают силу, и что сопротивление Украины может вскоре сломиться».

При этом бывший высокопоставленный российский чиновник добавил, что «Москва разочарована и расстроена» отношениями с Трампом.

14 июля Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте объявил о наложении «вторичных пошлин до 100% на страны, покупающие российскую нефть, если в течение 50  дней не будет прогресса в урегулировании конфликта на Украине». Одновременно он анонсировал передачу Киеву 17 систем противовоздушной обороны Patriot, финансируемых европейскими союзниками.

Ранее в Белом доме рассказали, за кем окончательное решение о введении санкций против РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами