В Британии узнали о «разочаровании» Москвы отношениями с Трампом

The Guardian: пошлины Трампа в 100% не произвели впечатления на Путина

Ультиматум президента США Дональда Трампа по поводу введения пошлин в 100% против России, вероятно, «не произвел впечатления» на российского лидера Владимира Путина. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источники.

«Путин, похоже, не обеспокоен первым ощутимым разрывом Дональда Трампа с Москвой», — говорится в статье.

По данным источников издания, происходящее говорит о том, что российский лидер давно предвидел ухудшение отношений с США. В публикации говорится, что Путин уверен в том, что «российские войска набирают силу, и что сопротивление Украины может вскоре сломиться».

При этом бывший высокопоставленный российский чиновник добавил, что «Москва разочарована и расстроена» отношениями с Трампом.

14 июля Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте объявил о наложении «вторичных пошлин до 100% на страны, покупающие российскую нефть, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта на Украине». Одновременно он анонсировал передачу Киеву 17 систем противовоздушной обороны Patriot, финансируемых европейскими союзниками.

Ранее в Белом доме рассказали, за кем окончательное решение о введении санкций против РФ.