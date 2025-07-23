В МВФ рассказали, как в России смогли смягчить «санкционные шоки»

Успешная политика правительства России в сфере финансов позволила ей сохранить крупные валютные резервы, а это, в свою очередь помогло смягчить шок от международных санкций. Об этом говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ) по внешнеэкономическим показателям стран, его цитирует ТАСС.

В докладе отмечается, что крупные валютные резервы РФ, а также «режим плавающего обменного курса продолжают способствовать смягчению шоков (от санкций — прим. ред.)».

Несмотря на ослабление мер по контролю за движением капитала, введенных в начале 2022 года, российские власти сохранили ограничения на репатриацию иностранных инвестиций, включая прямые вложения, а также ограничения на снятие наличной иностранной валюты с банковских счетов и вывоз наличных за рубеж, говорится в публикации МВФ.

Центробанк ранее отчитался о том, что международные резервы РФ по состоянию на 1 июля выросли на 1,23% по сравнению с показателями от начала прошлого месяца и составили $688,731 млрд. Этот результат, по подсчетам регулятора, стал историческим максимумом для показателя, перебив предыдущий рекорд, установленный 9 мая этого года — $687,3 млрд. При этом, еще 1 января международные резервы России составляли $609,1 млрд.

Ранее во Франции сообщили о разработке нового пакета санкций против России.