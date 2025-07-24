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СМИ: РФ запретила иностранным танкерам загружаться в черноморских портах

Reuters: РФ запретила загружать на Черном море иностранные нефтяные танкеры
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donvictorio/Shutterstock/FOTODOM

Россия временно запретила иностранным нефтяным танкерам загружаться в своих основных черноморских портах, утверждает Reuters со ссылкой на источник.

Из-за этого запрета фактически остановился экспорт нефти из Казахстана, пишут журналисты. Как уточняет агентство, экспорт из Казахстана осуществлялся преимущественно консорциумом, частично принадлежащим американским энергетическим гигантам. Ограничение также повлияло на экспорт российской нефти из порта Новороссийск.

21 июля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно котором, заход судов из иностранных портов в российские будет возможен только после согласования с капитаном морского порта и ФСБ. Уполномоченных лиц будет определять сама спецслужба.

18 июля Совет Евросоюза утвердил 18-тый пакет санкций против Росси. Общее число лиц и организаций по антироссийскими санкциями Евросоюза превысило 2,5 тысячи. Ограничения коснулись в том числе российский судов, перевозящих нефть. Также 18-й пакет санкций вводит запрет на импорт в страны Евросоюза нефтепродуктов на основе российской нефти. Запрет, в частности, коснется автомобильного и авиационного топлива на основе российской нефти, а также мазута.

Ранее Великобритания внесла 135 танкеров в антироссийский санкционный список.

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