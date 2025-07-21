Суда из иностранных портов смогут заходить в порты РФ только с согласия ФСБ

Заход в морские порты России судов из иностранных портов будет возможен только с согласия ФСБ. Это следует из указа президента РФ Владимира Путина, который опубликован на портале правовой информации.
«Установить, что заход в морские порты Российской Федерации судов, следующих из иностранных портов, осуществляется с разрешения капитана морского порта, согласованного с должностным лицом органа федеральной службы безопасности», — говорится в документе.
Уполномоченных лиц будет определять сама спецслужба.
Указ вступает в силу со дня опубликования.
До этого ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев предупредил, что риски столкновения стран НАТО и России в Балтийском море являются высокими, поскольку европейские государства, в частности Эстония, пытаются останавливать танкеры, следующие в российские порты.
Ранее в МИД рассказали о ситуации с российскими военными базами в Сирии.