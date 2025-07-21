Великобритания внесла 135 танкеров в антироссийский санкционный список

Британия внесла 135 танкеров и две компании в антироссийский санкционный список

Великобритания внесла 135 танкеров и две компании в антироссийский санкционный список. Об этом сообщается на сайте министерства финансов королевства.

В ведомстве уточнили, что ограничения вводятся против компании Intershipping Services LLC, которая якобы отвечает за регистрацию судов российского теневого флота под флагом Габона.

«Санкции также направлены против компании LITASCO MIDDLE EAST DMCC, которая связана с российским нефтяным гигантом «Лукойл», за ее постоянную роль в перевозке больших объемов российской нефти на судах теневого флота», — говорится в заявлении.

18 июля в Евросоюзе приняли новый, 18-й пакет санкций против России. По словам главы Евродипломатии Каи Каллас, новые рестрикции — одни из самых жестких — позволят «урезать военный бюджет Кремля». В Литве считают, что благодаря новым ограничениям у Москвы «закончатся деньги». Что вошло в обновленный перечень санкций ЕС — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме предупредили Евросоюз об ответном ударе по экономике.