«Дочку» American Express ликвидировали в России

Российская «дочка» американской компании American Express «Америкэн экспресс банк» была ликвидирована. Это следует из данных ЕГРЮЛ, передает «Интерфакс».

Банк в мае 2024 года получил специальное разрешение президента РФ Владимира Путина на проведение добровольной ликвидации.

В августе того же года Банк России аннулировал лицензию кредитной организации, которая была получена в начале 2006 года. По величине активов банк занимал 300-е место в банковской системе Российской Федерации.

«Америкэн экспресс банк» был оператором платежной системы American Express, которая в марте 2022 года заявила о приостановке работы в России из-за военной операции на Украине. После этого Центробанк исключил платежную систему из соответствующего реестра, в который она была включена в июле 2013 года.

Ранее в Райффайзенбанке ограничили переводы в долларах США.