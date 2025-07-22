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«Дочку» American Express ликвидировали в России

В России ликвидировали «Америкэн экспресс банк»
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Российская «дочка» американской компании American Express «Америкэн экспресс банк» была ликвидирована. Это следует из данных ЕГРЮЛ, передает «Интерфакс».

Банк в мае 2024 года получил специальное разрешение президента РФ Владимира Путина на проведение добровольной ликвидации.

В августе того же года Банк России аннулировал лицензию кредитной организации, которая была получена в начале 2006 года. По величине активов банк занимал 300-е место в банковской системе Российской Федерации.

«Америкэн экспресс банк» был оператором платежной системы American Express, которая в марте 2022 года заявила о приостановке работы в России из-за военной операции на Украине. После этого Центробанк исключил платежную систему из соответствующего реестра, в который она была включена в июле 2013 года.

Ранее в Райффайзенбанке ограничили переводы в долларах США.

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