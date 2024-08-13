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В России аннулировали лицензию на банковские операции у ООО «Америкэн экспресс банк»

ЦБ аннулировал лицензию на банковские операции у ООО «Америкэн экспресс банк»

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Алексей Куденко/РИА Новости

Центральный банк России аннулировал лицензию на банковские операции у ООО «Америкэн экспресс банк». Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Основанием для аннулирования лицензии послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением единственного участника о ее добровольной ликвидации», — говорится в публикации.

ЦБ уточнил, что по величине активов кредитная организация занимала 300-е место в банковской системе Российской Федерации.

До этого Центральный банк России аннулировал лицензию Райффайзенбанка на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов (ПИФ) и негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Соответствующее решение было принято 13 сентября 2023 года. В сообщении Центробанка говорилось, что лицензия была аннулирована на основании заявления об отказе от нее.

Ранее группа Raiffeisen перенесла выделение российского бизнеса на конец 2023 года.

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