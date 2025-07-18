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В Белом доме пригрозили ввести торговые пошлины и санкции против РФ

Левитт: если за 50 дней не будет сделки по Украине, США введут санкции против РФ
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Liu Jie/Global Look Press

США введут против РФ торговые пошлины и вторичные санкции, если российские власти в течение 50 дней не согласятся заключить сделку с Украиной или ввести в зоне конфликта режим прекращения огня. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, пишет ТАСС.

«Как ясно дал понять президент [США Дональд Трамп], если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня или мирное соглашение, если РФ откажется юридически согласиться на прекращение огня, то она столкнется с очень высокими тарифами, а также с вторичными санкциями», — сказала представитель американской администрации.

Она уточнила, что вторичные санкции также затронут государства, которые покупают российскую нефть. По словам Левитт, экономике РФ будет нанесен серьезный ущерб.

«Президент очень хочет, чтобы эта война закончилась дипломатическим путем», — подчеркнула пресс-секретарь.

14 июля Трамп объявил о новой схеме поставок оружия на Украину через союзников США в НАТО. В том числе хозяин Белого дома пообещал передать Киеву системы противовоздушной обороны Patriot. В тот же день он выдвинул ультиматум: если боевые действия не прекратятся в течение 50 дней, Вашингтон введет против Москвы и ее партнеров санкции и пошлины в размере 100%. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский рассказал о готовящейся «мегасделке» между Киевом и Вашингтоном.

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