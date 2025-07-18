В ЕС одобрили новый пакет санкций против России

Европейские дипломаты договорились о новом, уже 18-м по счету, пакете санкций в отношении России. Об этом сообщил ТАСС источник в структурах Евросоюза.

По его словам, теперь решение должно пройти письменное утверждение в Совете ЕС. Как ожидается, процедура завершится в ближайшие часы, после чего новые санкции официально вступят в силу.

В пакет вошли ограничения против российских судов, перевозящих нефть, меры в отношении ряда банков, расширение черного списка физических и юридических лиц, а также запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения.

На этой неделе глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел стран ЕС не смогли достичь соглашения по 18-му пакету санкций против России из-за Словакии.

5 июля Словакия в очередной раз блокировала новый пакет рестрикций в отношении РФ. По мнению премьер-министра страны Роберта Фицо, новый план Евросоюза может негативно повлиять на экономику страны.

Тем не менее спустя почти две недели Фицо заявил, что Словакия 18 июля не будет блокировать принятие 18-го пакета европейских санкций против России. Он отметил, что продолжать блокировать новые санкции против России было бы контрпродуктивно в контексте переговоров с Еврокомиссией по энергоресурсам.

Ранее в Белом доме пригрозили ввести торговые пошлины и санкции против РФ.