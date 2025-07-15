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Госдума утвердила внедрение цифрового рубля

Госдума утвердила закон о поэтапном внедрении в оборот цифрового рубля
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Госдума во втором и третьем чтении приняла закон о поэтапном внедрении в оборот цифрового рубля. Он опубликован на сайте нижней палаты парламента РФ.

Согласно документу, с 1 сентября 2026 года банки обязуются предоставить клиентам возможность совершать операции с цифровым рублем. В этот же день начнет действовать универсальный QR-код.

Закон также содержит уточнение, согласно которому продавцы с выручкой менее 5 млн рублей в год не обязаны принимать цифровые рубли. Такое же послабление действует для торговых объектов, которые находятся в местах без доступа к интернету и связи.

22 мая депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект, который предусматривает поэтапное введение в оборот цифрового рубля.

В конце апреля министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что россияне смогут расплачиваться цифровыми рублями уже в ближайшем будущем, возможно, в конце текущего года или в следующем. Он отметил, что цифровой рубль полностью надежен.

Ранее Сбер запустил оплату по QR-коду для детей в приложении СберKids.

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