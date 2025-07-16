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Россияне запутались в сроках запуска цифрового рубля

Более 10% опрошенных россиян верят в запуск цифрового рубля в 2025 году
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Максим Блинов/РИА Новости

Несмотря на недавние заявления ЦБ о переносе массового внедрения цифрового рубля на 2026–2028 годы, 13% опрошенных россиян все еще ожидают, что технология заработает уже в этом году. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом прогнозов Predicta (есть у «Газеты.Ru»).

«Опрос отражает, скорее, ожидания людей, чем их информированность о реальных сроках. Люди видят, как цифровой рубль тестируют в соцвыплатах и смарт-контрактах, и переносят эти точечные успехи на всю экономику. Но важно понимать: даже после запуска потребуется пять-семь лет, чтобы система стала по-настоящему массовой», — отметил эксперт сервиса Predicta Никита Молчановский.

Аналитики связали убежденность 13% опрошенных в запуске цифрового рубля в 2025 году с тремя факторами. Во-первых, в 2025 году ЦБ действительно расширил пилот — к нему присоединились Сбер, ВТБ и Альфа-банк, а число операций превысило 100 тыс. Во-вторых, государство активно продвигает идею «цифрового суверенитета», что создает ощущение скорейшего внедрения. Наконец, часть респондентов могла спутать этапы: например, обязательное подключение крупных магазинов к QR-платежам (которые поддержат цифровой рубль) действительно стартует в 2026 году.

По данным ЦБ, даже после 2026 года система будет развиваться постепенно. Сначала к ней подключатся только банки из топ-13 и ретейл с выручкой от 120 млн рублей, затем — остальные участники рынка. При этом комиссии для бизнеса составят 0,3%, а для граждан переводы останутся бесплатными.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее президент России Владимир Путин высказался о внедрении цифрового рубля.

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