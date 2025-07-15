В Euroclear назвали планы Евросоюза по замороженным активам РФ экспроприацией

Планы Европейского союза (ЕС) вложить деньги, полученные с замороженных российских активов, в инвестиции для финансирования Украины были бы равносильны экспроприации. Об этом в интервью Financial Times (FT) заявила глава международного депозитария Euroclear в Бельгии Валери Урбен.

«Если вы увеличиваете доходы, вы увеличиваете риски. И на кого возложен этот риск?» — сказала она.

Урбен уточнила, что в рамках рискованного инвестирования Евросоюз может создать «механизм специального назначения», который бы распоряжался замороженными активами РФ. Однако с юридической точки зрения данный механизм «означал бы экспроприацию наличных из Euroclear», не освобождая депозитарий «от ответственности по возмещению ущерба ЦБ РФ».

До этого стало известно, что в первом квартале 2025 года доходы от российских замороженных активов упали на 7,5%. Отмечается, что с момента заморозки депозитарий заработал от инвестирования заблокированных российских активов в виде процентных доходов только €1,47 млрд.

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс ранее сообщал, что Евросоюз потратит €900 млн от замороженных активов России на оружие и боеприпасы для Украины.

Также Евросоюз перевел Украине €1 млрд в рамках очередного транша с доходов от замороженных активов России за рубежом.

Ранее Орешкин рассказал о последствиях заморозки российских активов.