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Стало известно, когда Мосбиржа и СПБ Биржа возобновят торги акциями «Южуралзолота»

Мосбиржа и СПБ Биржа возобновят торги акциями ЮГК с 14 июля
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Мосбиржа и СПБ Биржа с 14 июля возобновят торги акциями ПАО «Южуралзолото» (ЮГК) в связи с отменой предписания Центрального банка России. Об этом говорится в сообщениях торговых площадок.

На Мосбирже торги акциями ЮГК стартуют с аукциона открытия (09:50 — 10:00 мск). СПБ Биржа возобновит торги с 10:00 по московскому времени.

Мосбиржа и СПБ Биржа приостановили торги акциями ЮГК 4 июля по предписанию Центробанка России.

2 июля сотрудники управления ФСБ по Челябинской области и Следственного комитета России провели обыски в офисах «Южуралзолота». В ходе работы силовики выявили нарушения правил охраны окружающей среды, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов в Челябинской области.

На следующий день Генпрокуратура РФ подала иск об изъятии у президента компании Константина Струкова активов на 200 млрд рублей. Согласно материалам дела, бизнесмен якобы незаконно получил контроль над рядом компаний, используя свое должностное положение.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о подробностях дела Струкова и «Южуралзолота».

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