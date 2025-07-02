Силовики проводят обыски в компании «Южуралзолото»

ТАСС: ФСБ и СК провели обыски в офисах «Южуралзолото»

Сотрудники управления ФСБ по Челябинской области и Следственного комитета России провели обыски в офисах ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ПАО «ЮГК»). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Правоохранители отметили, что также обыски прошли на территории шахты Центральная.

По данным источника, в ходе работы силовики выявили нарушения правил охраны окружающей среды, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов в Челябинской области. В результате, по информации ведомств, водоохранная зона была загрязнена, а экологическая обстановка ухудшилась.

В марте силовые структуры провели обыски в офисах агрохолдинга «Русагро», включая московские отделения. В ходе оперативных мероприятий осуществлялась выемка документов. В компании заявили, что холдинг работал в штатном режиме.

Ранее обыски прошли в здании администрации главы и правительства Дагестана.