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Россия снизила нефтяной экспорт в июне на 100 тыс. б/с

МЭА: РФ в июне снизила экспорт нефти на 100 тыс. б/с
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В июне Россия снизила экспорт нефти и нефтепродуктов на 100 тысяч баррелей в сутки в месячном выражении — до 7,23 млн баррелей в сутки. Об этом сообщает Международное энергетическое агентство (МЭА).

В то же время из доклада агентства следует, что в июне доходы России от экспорта на фоне роста цен в мире выросли на $800 млн — до $13,6 млрд.

По оценкам МЭА, добыча нефти в РФ в прошлом месяце осталась на прежнем уровне — 9,2 млн б/с.

В июне президент России Владимир Путин заявил, что страна имеет потенциал для увеличения поставок нефти на мировой рынок, однако подчеркнул ответственный подход к принятию подобных решений.

До этого министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что доля нефтегазовых доходов бюджета России снизилась с 40% до 25% от общего объема поступлений в казну, необходимо наращивать долю ненефтегазовых доходов, которые меньше всего зависят от внешних обстоятельств.

Ранее сообщалось, что бюджет РФ может недополучить 477 млрд руб. от продажи углеводородов в 2025 году.

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