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Силуанов заявил о снижении доли нефтегазовых доходов бюджета России

Силуанов: доля нефтегазовых доходов бюджета России снизилась до 25%
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Доля нефтегазовых доходов бюджета России снизилась с 40% до 25% от общего объема поступлений в казну, необходимо наращивать долю ненефтегазовых доходов, которые меньше всего зависят от внешних обстоятельств. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов во время визита в Финансовый университет при правительстве РФ, передает РИА Новости.

По его словам, нужно как можно больше заниматься ненефтегазовой экономикой, чтобы больше средств получать от этих секторов в бюджет.

Минфину и правительству следует задуматься о том, что рентные доходы сегодня есть, а завтра нет, необходимо формировать свой финансовый план, финансовый баланс, опираясь главным образом на ненефтегазовые внутренние источники формирования доходной базы бюджетов всех уровней, отметил Силуанов.

Он добавил, что на формирование финансовой устойчивости бюджетной системы нацелены налоговые изменения, которые были приняты в стране в 2024 году.

Вместе с тем министр признал, что непосредственно рентные доходы, а именно доходы от экспорта полезных ископаемых, позволяют России держать на относительно низком уровне налоговую нагрузку на население.

Ранее Силуанов нашел «антитела» у российской экономики.

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