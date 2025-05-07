Бюджет РФ может недополучить 477 млрд руб. от продажи углеводородов в 2025 году

Доходы российского бюджета от нефтегазового сектора за январь – апрель 2025 года превысили запланированные показатели, однако существует вероятность их снижения из-за ухудшения ценовой ситуации на рынке. Об этом говорится в материалах на сайте министерства финансов РФ.

Согласно обновленному прогнозу Минфина, по итогам 2025 года страна может недополучить около 447 миллиардов рублей нефтегазовых поступлений в связи с падением цен на нефть. В первом квартале текущего года поступления от нефтегазового сектора превысили ожидаемый уровень, однако сохраняются риски снижения доходов в будущем из-за ухудшения ценовой конъюнктуры.

В материалах министерства отмечается, что снижение цен на нефть повлияет на финансовые показатели, и в результате ожидается недополучение значительной суммы доходов в конце года.

Накануне глава Минфина Антон Силуанов заявил, что ведомство потратит 447 млрд рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ), чтобы покрыть дефицит федерального бюджета в 2025 году.

Ранее Силуанов назвал бюджет на 2025–2027 годы защитой России от внешних потрясений.