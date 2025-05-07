Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бюджет РФ может недополучить 477 млрд руб. от продажи углеводородов в 2025 году

Минфин РФ ожидает 447 млрд руб. недополученных нефтегазовых доходов в 2025 году
close
Максим Богодвид/РИА Новости

Доходы российского бюджета от нефтегазового сектора за январь – апрель 2025 года превысили запланированные показатели, однако существует вероятность их снижения из-за ухудшения ценовой ситуации на рынке. Об этом говорится в материалах на сайте министерства финансов РФ.

Согласно обновленному прогнозу Минфина, по итогам 2025 года страна может недополучить около 447 миллиардов рублей нефтегазовых поступлений в связи с падением цен на нефть. В первом квартале текущего года поступления от нефтегазового сектора превысили ожидаемый уровень, однако сохраняются риски снижения доходов в будущем из-за ухудшения ценовой конъюнктуры.

В материалах министерства отмечается, что снижение цен на нефть повлияет на финансовые показатели, и в результате ожидается недополучение значительной суммы доходов в конце года.

Накануне глава Минфина Антон Силуанов заявил, что ведомство потратит 447 млрд рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ), чтобы покрыть дефицит федерального бюджета в 2025 году.

Ранее Силуанов назвал бюджет на 2025–2027 годы защитой России от внешних потрясений.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами