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Путин заявил о готовности РФ нарастить экспорт нефти

Путин: Россия имеет потенциал для увеличения поставок нефти на мировой рынок
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AP

Президент России Владимир Путин заявил, что страна имеет потенциал для увеличения поставок нефти на мировой рынок, однако подчеркнул ответственный подход к принятию подобных решений. Об этом он рассказал на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глава государства при этом отметил, что оперативное реагирование на запросы рынка в настоящее время не требуется.

20 июня Владимир Путин участвует в пленарном заседании ПМЭФ-2025. Путин планирует дать оценку текущей международной обстановке и рассказать о состоянии российской и мировой экономики. В Кремле отметили, что выступление президента на пленарной сессии ПМЭФ будет носить «объемный» характер. «Газета.Ru» ведет прямую онлайн-трансляцию выступления Путина и его ответов на вопросы модератора.

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ПМЭФ – 2025
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