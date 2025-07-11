На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стоимость биткоина обновила исторический максимум

Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив $116 тысяч
true
true
true
close
Benoit Tessier/Reuters

Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив $116 тыс. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

По данным на 0:20 мск, биткоин преодолел отметку $116 тыс. и достиг рекордных $116,173 тыс. (+4,5%).

По состоянию на 0:26 мск криптовалюта замедлила рост и находилась на уровне $115,9 тыс. (+4,3%).

Предыдущий исторический максимум был достигнут 10 июля в 20:10 мск. Стоимость биткоина увеличилась на 3,5% и превысила отметку в $113 тысяч.

3 июля глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор выступает против использования криптовалют в расчетах внутри страны.

Она добавила, что для инвестирования следует выделить класс «особо квалифицированных инвесторов». Набиуллина уточнила, что такой режим должен быть отработан в рамках эксперимента.

До этого БКС запустил линейку из семи структурных продуктов с базовыми активами, доходность которых привязана к стоимости биткоина и эфира. Они уже доступны квалифицированным инвесторам в приложении «БКС Мир инвестиций».

Ранее сообщалось, что россияне ждут биткоин по $150 тысяч к концу года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами