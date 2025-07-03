В ЦБ заявили, что выступают против криптовалют в расчетах внутри страны

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор выступает против использования криптовалют в расчетах внутри страны. Ее слова передает РИА Новости.

«Я до сих пор считаю, что это достаточно волатильный, рискованный актив. <...> Есть инвесторы, которые готовы рискнуть в ожидании доходности, квалифицированные инвесторы. Но в этой ситуации с криптовалютами мы считаем, что риски выше, чем даже по обычным ... волатильным активам», — поделилась Набиуллина.

Она добавила, что для инвестирования следует выделить класс «особо квалифицированных инвесторов». Набиуллина уточнила, что такой режим должен быть отработан в рамках эксперимента.

До этого БКС запустил линейку из семи структурных продуктов с базовыми активами, доходность которых привязана к стоимости биткоина и эфира. Они уже доступны квалифицированным инвесторам в приложении «БКС Мир инвестиций».

Большая часть инструментов предполагает полный возврат вложенных средств при любом снижении базисных активов.

Ранее сообщалось, что россияне ждут биткоин по $150 тысяч к концу года.