Стоимость биткоина побила исторический рекорд

Стоимость биткоина демонстрирует рост, увеличившись на 3,5% и впервые в истории превысив отметку в $113 тысяч. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

На крупнейшей криптовалютной бирже Binance, по состоянию на 20:10 по московскому времени, биткоин вырос на 3,49% за сутки, достигнув цены в $113 231,01.

По информации портала CoinMarketCap, который рассчитывает средневзвешенную цену на основе данных более чем с 20 бирж, стоимость биткоина выросла в среднем на 3,57%, достигнув 113 351,27 доллара. Данные также отражают динамику за последние 24 часа.

По данным РБК, рост биткоина сопровождается высоким институциональным спросом. В американские биржевые биткоин-фонды (exhchange traded funds, ETF) несколько дней подряд поступает чистый приток капитала до $100 млн в день.

3 июля глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ выступает против применения криптовалют в расчетах внутри страны.

Ранее сообщалось, что россияне ждут биткоин по $150 тысяч к концу года.