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Россияне ждут биткоин по $150 тысяч к концу года

Каждый пятый россиянин верит, что биткоин достигнет $150 тысяч до конца года
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Depositphotos

Ожидания россиян относительно возможного подорожания биткоина оптимистичны, причем чаще всего такого мнения придерживаются молодые люди (до 35 лет) и мужчины. Это показало исследование платформы Футурум, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В мае биткоин обновил исторический максимум, превысив отметку в $110 тысяч.

Согласно данным опроса, знакомыми с этой криптовалютой являются 76% респондентов. Оптимизма по поводу дальнейшего подорожания биткоина придерживаются в основном россияне в возрасте от 18 до 34 лет, тогда как люди старше 35 лет менее склонны рассчитывать на это.

21% опрошенных считают, что к концу 2025 года биткоин будет стоить $150 тысяч. Треть рассчитывают на диапазон цен от $100 до $115 тысяч. Однако значительная часть — каждый пятый — также полагает, что курс может снизиться до уровня $80-95 тысяч.

Не готовы инвестировать в биткоин более трети респондентов. Наиболее частыми причинами, которые называли опрошенные, стали высокая волатильность и недостаточные знания о рынке. Многие россияне продолжают отдавать предпочтение традиционным способам инвестиций, таким как недвижимость, ценные бумаги и золото.

Наибольший интерес к крипторынку проявляют жители Москвы и Санкт-Петербурга, где в рост биткоина верит 78% населения.

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