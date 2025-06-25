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Квалифицированные инвесторы в России смогут получать доход от роста криптоактивов

БКС создал структурные продукты для инвесторов с привязкой к стоимости криптовалют
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Shutterstock

БКС запустил линейку из семи структурных продуктов с базовыми активами, доходность которых привязана к стоимости биткоина и эфира. Они уже доступны квалифицированным инвесторам в приложении «БКС Мир инвестиций».

Основные базисные активы линейки – акции биржевых фондов iShares Bitcoin Trust ETF и iShares Ethereum Trust ETF. Общей целью всех новых структурных продуктов является получение потенциального дохода от роста криптоактивов, уточнили в БКС.

Большая часть инструментов предполагает полный возврат вложенных средств при любом снижении базисных активов. Уровень защиты капитала инвесторы могут выбрать самостоятельно. При этом инвестиции непосредственно в криптовалюту не осуществляются. Также условиями не предусмотрена поставка базовых активов.

В БКС подчеркнули, что ряд решений позволяют рассчитывать на потенциальный доход, обгоняющий рост входящих в них активов.

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