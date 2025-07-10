На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Между Россией и Абхазией начнет ходить «Комета»

Росморпорт: между Сочи и Сухумом проплывет «Комета 120М» на подводных крыльях
true
true
true
close
Bestalex/Wikimedia Commons

Между Сочи и Сухумом запустят морское сообщение. Об этом рассказала директор филиала Росморпорта в Сухуме Анна Фоменко, передает RT.

Тестовый рейс между двумя городами произведут на судне «Комета 120М» на подводных крыльях. Подготовка к этому рейсу будет завершена к воскресенью, 13 июля. Расстояние между Сочи и Сухумом составляет около 150 км.

В мае 2025 года аэропорт Сухума начал впервые с 1995 года принимать международные авиарейсы.

По словам вице-премьер-министра России Александра Новака, развитие юга РФ связано с развитием Абхазии и Южной Осетии. В АТОР заявляли, что российские туристы приносят Абхазии до 60 млрд рублей в год.

11 мая президент России Владимир Путин во время встречи с абхазским коллегой Бадрой Гунбой перечислил основные сферы сотрудничества Москвы и Сухума. Лидер РФ пообещал продолжать сотрудничество в сфере экономики и в гуманитарной области, а также способствовать росту туристических потоков.

Ранее абхазский парламент запретил получать наследство воевавшим против республики.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами