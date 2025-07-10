Между Россией и Абхазией начнет ходить «Комета»

Росморпорт: между Сочи и Сухумом проплывет «Комета 120М» на подводных крыльях

Между Сочи и Сухумом запустят морское сообщение. Об этом рассказала директор филиала Росморпорта в Сухуме Анна Фоменко, передает RT.

Тестовый рейс между двумя городами произведут на судне «Комета 120М» на подводных крыльях. Подготовка к этому рейсу будет завершена к воскресенью, 13 июля. Расстояние между Сочи и Сухумом составляет около 150 км.

В мае 2025 года аэропорт Сухума начал впервые с 1995 года принимать международные авиарейсы.

По словам вице-премьер-министра России Александра Новака, развитие юга РФ связано с развитием Абхазии и Южной Осетии. В АТОР заявляли, что российские туристы приносят Абхазии до 60 млрд рублей в год.

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Ранее абхазский парламент запретил получать наследство воевавшим против республики.