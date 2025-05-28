«Не замыкается только на своей жизни»: вице-премьер рассказал о развитии юга России

Развитие южных регионов России связано с развитием соседних дружественных стран — Абхазии и Южной Осетии, заявил в интервью ТАСС вице-премьер РФ Александр Новак.

«У нас единая энергетическая инфраструктура. Развитие наших регионов сопряжено также с развитием Абхазии и Южной Осетии», — сказал чиновник.

Он добавил, что во время заседаний межправительственных комиссий на полях Кавказского инвестиционного форума обсуждались вопросы развития сельского хозяйства, взаимные поставки продукции и сотрудничество.

По словам Новака, развитие Северного Кавказа «не замыкается только на собственной жизни», а включает взаимодействие с другими российскими регионами и ближайшими странами.

«Это, конечно, туристы, которые приезжают в Сочи или в Абхазию и могут спокойно переходить границу. Могут прилетать как в Сочи, так теперь уже после того, как был реализован проект по строительству аэропорта в Сухуме, сейчас могут самолеты туда летать, — это направление будет развиваться», — отметил вице-премьер.

11 мая президент России Владимир Путин во время встречи с абхазским коллегой Бадрой Гунбой перечислил основные сферы сотрудничества Москвы и Сухума. Лидер РФ пообещал продолжать сотрудничество в сфере экономики и в гуманитарной области, а также способствовать росту туристических потоков.

Ранее Путина пригласили в Абхазию.