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В АТОР сравнили доходы от туристов РФ с бюджетом Абхазии после нападок на россиян

В АТОР заявили, что российские туристы приносят Абхазии до 60 млрд рублей в год
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Абхазия зарабатывает на российских туристах до 60 млрд рублей в год, что в три раза больше бюджета самой республики, заявили «Газете.Ru» в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Так там отреагировали на слова директора Фонда Кино Абхазии Александра Басария, назвавшего туристов из РФ «угрозой нацбезопасности».

«Годовая выручка турбизнеса Абхазии в летний сезон от российских туристов — 45-60 млрд рублей. Для сравнения — бюджет Абхазии на 2025 год составляет 18 млрд рублей, из которых 5,3 млрд — российские дотации. Делайте выводы», — сказал представитель АТОР.

7 июля Telegram-канал Sovmin опубликовал видео, на котором Александр Басария заявляет, что российские туристы приезжают отдыхать в Абхазию по дешевым путевкам, а на отдыхе живут «анклавами», не желая посещать рестораны и экскурсии. Этим они представляют угрозу для «национальной и экономической безопасности» республики.

Он также призвал ведущих представителей индустрии в массовом и одностороннем порядке прекратить любое сотрудничество с туристическими операторами из России, назвав их «олигархическими».

До этого в адрес российских туристов высказалась начальница лицензионного отдела министерства туризма Кристина Лакербая. Она заявила, что республике «не нужны» бедные туристы из России с дошираком.

На резонансное заявление чиновницы отреагировал президент страны Бадра Гунба, ее слова раскритиковали в Совфеде, Госдуме и Российском союзе туриндустрии. После женщину уволили из министерства. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в РСТ заявили о нехватке премиальных отелей в Абхазии.

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