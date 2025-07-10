В Абхазии запретили наследование противникам независимости и суверенитета республики

Абхазский парламент ограничил в праве наследования некоторые категории иностранных граждан, лиц без гражданства и членов их семей. Об этом сообщает Апсныпресс.

Речь идет о тех, кто в прошлом вел вооруженную борьбу против республики либо сейчас выступает против ее независимости и суверенитета. В основном это касается периода 1992–1993 годов, когда шла грузино-абхазская война. Эти лица не смогут получить наследство и по закону, и по завещанию.

Предложение об изменениях в Гражданский кодекс Абхазии представил глава парламентского комитета по государственно-правовой политике Дмитрий Маршания. Депутаты приняли законопроект в окончательном варианте.

9 июля директор частного Фонда Кино Абхазии Александр Басария извинился за то, что назвал туристов из России «угрозой нацбезопасности» республики.

Басария назвал российских туристов «угрозой нацбезопасности» 8 июля. По его словам, российские туристы приезжают отдыхать в Абхазию по дешевым путевкам, а на отдыхе живут «анклавами», не желая посещать рестораны и экскурсии, чем представляют угрозу для «национальной и экономической безопасности» республики.

Ранее в Госдуме отреагировали на новое оскорбление российских туристов в Абхазии.