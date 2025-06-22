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Россиянам рассказали, нужно ли вкладывать деньги в золото

Аналитик Остапкович: вложение в золото стоит рассматривать как сохранение денег
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Umit Bektas/Reuters

Вложение в золото нужно рассматривать как сохранение своих сбережений. Об этом агентству «Прайм» заявил научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Аналитик отметил, что золото является безрисковым активом, но получить значительную прибыль от него достаточно сложно.

Эксперт добавил, что при продаже золота нужно заплатить комиссию.

Он порекомендовал тем, кто хочет инвестировать, не вкладывать все свои деньги только в этот металл. По мнению эксперта, оптимально направить около 30% капитала в золото, а оставшуюся часть распределить между ценными бумагами, депозитами и другими видами активов.

До этого директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин заявил, что конфликт между Израилем и Ираном подогрел спрос на золото, которое участники рынка рассматривают как актив-убежище. При этом он отметил, что другие металлы несколько просели в цене.

Ранее эксперты объяснили, как конфликт на Ближнем Востоке влияет на криптовалюту.

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