Экономист раскрыл, как граждане РФ могут забрать накопительную часть пенсии

Гиринский: женщины могут забрать накопительную пенсию в 55 лет, мужчины — в 60

В России у женщин есть возможность забрать накопительную часть пенсии по достижении 55-летнего возраста, у мужчин — 60-летнего. Об этом сообщил агентству «Прайм» кандидат экономических наук, доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

По его словам, граждане могут узнать размер этой части пенсии на «Госуслугах», а также в Социальном фонде России (СФР), Многофункциональном центре (МФЦ) или негосударственном пенсионном фонде (НПФ).

Гиринский предупредил об ограничении по суммам.

«Если сумма накоплений менее 412 тысяч рублей, доступна опция единовременного получения. В случае превышения накоплений над этим пороговым значением, возможно оформление ежемесячной выплаты», — сказал он.

Чтобы получить выплату, необходимо обратиться туда, где хранится накопительная часть пенсии — либо в СФР, либо в НПФ.

В начале июля член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин заявил, что в августе для работающих пенсионеров произведут перерасчет страховой пенсии. По его словам, он затронет всех, кто официально трудился в течение прошлого года и за кого работодатели платили страховые взносы.

До этого председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова сообщила, что в настоящее время у женщин пенсия выше, чем у мужчин.

Ранее в России решили провести перерасчет страховой пенсии для части россиян.