На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экономист раскрыл, как граждане РФ могут забрать накопительную часть пенсии

Гиринский: женщины могут забрать накопительную пенсию в 55 лет, мужчины — в 60
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

В России у женщин есть возможность забрать накопительную часть пенсии по достижении 55-летнего возраста, у мужчин — 60-летнего. Об этом сообщил агентству «Прайм» кандидат экономических наук, доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

По его словам, граждане могут узнать размер этой части пенсии на «Госуслугах», а также в Социальном фонде России (СФР), Многофункциональном центре (МФЦ) или негосударственном пенсионном фонде (НПФ).

Гиринский предупредил об ограничении по суммам.

«Если сумма накоплений менее 412 тысяч рублей, доступна опция единовременного получения. В случае превышения накоплений над этим пороговым значением, возможно оформление ежемесячной выплаты», — сказал он.

Чтобы получить выплату, необходимо обратиться туда, где хранится накопительная часть пенсии — либо в СФР, либо в НПФ.

В начале июля член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин заявил, что в августе для работающих пенсионеров произведут перерасчет страховой пенсии. По его словам, он затронет всех, кто официально трудился в течение прошлого года и за кого работодатели платили страховые взносы.

До этого председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова сообщила, что в настоящее время у женщин пенсия выше, чем у мужчин.

Ранее в России решили провести перерасчет страховой пенсии для части россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами