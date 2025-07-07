В России снизились ставки по ипотеке

Средневзвешенная ставка по рыночной ипотеке на новостройки в 20 крупнейших ипотечных банках РФ уменьшилась за полгода на 4,5 процентных пункта — до 24,48%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные единой инфосистемы жилищного строительства госкомпании «Дом.РФ».

При этом средневзвешенная ставка по рыночной ипотеке на вторичном рынке жилья снизилась за полгода на 4,79 процентного пункта — до 24,6%.

Однако эти показатели все еще выше, чем в тот же период прошлого года. В начале июля 2024 года средняя ставка по ипотеке на новостройки составляла 19,46%, а на вторичное жилье — 19,69%.

До этого глава Центрального банка Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор с большей вероятностью будет рассматривать снижение ключевой ставки при сохранении текущих тенденций в экономике.

3 июля член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков предупредил, что россиянам лучше не ждать более выгодных условий и при наличии потребности покупать жилье в тот момент, когда есть возможность. По его словам, снижение ключевой ставки, на которое рассчитывают многие потребители, станет спусковым крючком для роста цен.

Ранее аналитик назвала альтернативу коммерческой ипотеке в России.