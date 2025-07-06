Аналитик назвала альтернативу коммерческой ипотеке в России

Аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова в беседе с «Лентой.ру» предложила рассмотреть доходные дома с правом выкупа в качестве альтернативы дорогой коммерческой ипотеке для россиян.

По ее мнению, этот формат может стать востребованным после завершения льготных ипотечных программ.

Мильчакова подчеркнула необходимость устранения юридических барьеров: ключевым вопросом является определение статуса такого жилья (жилое или коммерческое). Признание квартир жилой недвижимостью позволит арендаторам получить регистрацию и избежать повышенных тарифов на ЖКУ, характерных для коммерческого фонда.

До этого риелтор Владимир Шмелев в беседе с «Газетой.Ru» сообщил, что даже сложную квартиру можно продать, если за дело берется профессионал. Однако есть объекты, которые продаются заметно дольше и труднее остальных — они вызывают опасения у покупателей и требуют особого подхода.

Ранее в Госдуме заявили, что идея списывать ипотеку семьям «носится в воздухе».