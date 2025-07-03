ЦБ в июле обновит прогнозы по инфляции и рассмотрит траектории по ключевой ставке

Центральный банк с большей вероятностью будет рассматривать снижение ключевой ставки при сохранении текущих тенденций в экономике. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции, трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

Набиуллина отметила, что ЦБ России в июле может скорректировать прогноз по ключевой ставке и инфляции на 2025 год.

«Но, скорее всего, если ничего не увидим, если сохранятся те тенденции, которые сейчас сформировались, то с большей вероятностью будем рассматривать снижение ставки, скорее будет обсуждаться шаг этого снижения», — сказала она.

При этом глава регулятора подчеркнула, что снижение ключевой ставки не гарантировано на заседании в июле.

«Будем поступать в соответствии с данными очень осторожно, любое решение не гарантировано, в том числе и, что будет обязательно снижение ставки», — указала Набиуллина.

Также председатель ЦБ России заявила, что опасения относительно кризиса в банковском секторе России совершенно необоснованны.

Ранее Набиуллина предупредила о наступлении неспокойных времен.