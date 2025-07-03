«Это дикость»: снижение ключевой ставки приведет к скачку цен на жилье

Россиянам лучше не ждать более выгодных условий и при наличии потребности покупать жилье в тот момент, когда есть возможность. Снижение ключевой ставки, на которое рассчитывают многие потребители, станет спусковым крючком для роста цен, предупредил в беседе с НСН член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.

Так эксперт прокомментировал сообщение о том, что стоимость жилья в мегаполисах РФ превысила 1 млн рублей за квадрат с учетом всех ипотечных выплат. Он не согласился с такими подсчетами.

«Считать с учетом ипотеки – это дикость, так как размер ипотеки очень разный, — заявил Барсуков. — Сегодня ипотеку берут максимум в размере 20% стоимости квартиры. Очевидно, что при снижении ключевой ставки по ипотекам будут снижаться, эти расчеты изменятся в сторону уменьшения».

Жилье может начать резко расти в цене и без снижения ставки, но если таковое все-таки произойдет, то оно точно станет триггером для подорожания недвижимости, подчеркнул эксперт. По его словам, так работает психология продавца, поэтому тем, у кого есть возможность, лучше не ждать, а покупать квартиру.

«Если ставка упадет, цены вырастут, поэтому непонятно, зачем ждать в этом случае. Если возможности и потребности в покупке нет, это другой вопрос», — заключил риелтор.

До этого председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что ипотечные ставки в РФ определенное время сохранятся на довольно высоком уровне, поэтому сейчас рациональнее копить деньги для приобретения жилья в будущем, когда ставки пойдут вниз. Он уточнил, что скоро у желающих приобрести жилье появится возможность открыть жилищные депозиты.

Ранее в Минфине прокомментировали сообщения об ограничениях по «Семейной ипотеке».