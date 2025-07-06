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В БРИКС призвали реформировать МВФ и Всемирный банк, чтобы повысить их легитимность

Лидеры БРИКС призвали срочно реформировать МВФ и Всемирный банк
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Wikimedia Commons

Государства — участники БРИКС призвали по итогам 17-го саммита организации в Рио-де-Жанейро срочно реформировать Бреттон-Вудские институты, к которым относятся Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении отмечается, что реформы необходимы для того, чтобы сделать институты более гибкими, эффективными, заслуживающими доверия, инклюзивными, соответствующими своему назначению, беспристрастными, подотчетными и представительными, повысив их легитимность.

Также лидеры БРИКС призвали улучшить процедуры управления в организациях, в том числе за счет «основанного на заслугах и инклюзивного процесса отбора».

До этого министр финансов России Антон Силуанов заявил, что члены БРИКС поддержали создание гарантийного механизма для роста инвестиций. Глава ведомства подчеркнул, что российская сторона предложила уже конкретные механизмы создания перестраховочной компании.

Ранее Путин высказался об усилении БРИКС.

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