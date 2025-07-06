Путин поздравил служащих флота с профессиональным праздником

Президент РФ Владимир Путин поздравил служащих российского морского и речного флота с профессиональным праздником. Телеграмма главы государства была опубликована на сайте Кремля.

«Водный транспорт — один из ключевых секторов отечественной экономики. Он вносит значимый вклад в укрепление безопасности и суверенитета России, в раскрытие промышленного, индустриального, туристического потенциала наших регионов, в продвижение торговых связей и международной кооперации», — заявил Путин.

Также он отметил важный вклад флота в развитие Арктики, Сибири и Дальнего Востока.

В числе текущих задач отрасли глава государства назвал удовлетворение растущего спроса на внутреннем рынке и выстраивание новых логистических маршрутов глобального уровня.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что перед судостроительной отраслью РФ стоят масштабные задачи по обеспечению безопасности рубежей страны.

При этом Путин подчеркнул, что особым приоритетом для РФ обладает наращивание группировки универсальных атомных ледоколов для круглогодичной навигации по Трансарктическому транспортному коридору и Северному морскому пути. При этом он выделил роль Объединенной судостроительной корпорации в сооружении таких судов.

Ранее Лукашенко сказал спасибо РФ за «хороший кусок» в авиастроении и судостроении.