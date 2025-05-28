Лукашенко сказал спасибо РФ за «хороший кусок» в авиастроении и судостроении

Лукашенко: Белоруссии предложили хороший кусок в авиастроении и судостроении

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил Россию за то, что республике предложили «хороший кусок» работ в авиастроении и судостроении. Его слова передает агентство «БелТА».

«Россияне, спасибо им, молодцы, предложили нам хороший кусок в авиастроении и судостроении — ремонт судов и прочее, прочее. Маломерных, небольших», — сказал он, принимая с докладом председателя Брестского облисполкома Петра Пархомчика.

Лукашенко рассказал, что под Гомелем — в Мозыре и в Пинске — была ремонтная база, но там «что-то порезали, что-то на металлолом сдали».

Белорусский лидер добавил, что нужно подумать о начале работ «в этом плане с каких-то направлений».

28 мая Лукашенко заявил, что республика должна вырастить столько картошки, чтобы хватило Белоруссии и России.

Ранее Путин рассказал о разговоре с Лукашенко про дефицит картошки.