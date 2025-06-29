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Путин обозначил задачи судостроительной отрасли РФ

Путин: перед судостроительной отраслью РФ стоят задачи по защите рубежей страны
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Евгений Биятов/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что перед судостроительной отраслью РФ стоят масштабные задачи по обеспечению безопасности рубежей страны. Его телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Сегодня перед судостроительной отраслью стоят масштабные, востребованные временем задачи: обновление действующих и развертывание новых производственных мощностей, освоение конкурентных технологий, углубление международной кооперации, подготовка квалифицированных кадров», — перечислил Путин.

По словам главы государства, от решения этих задач будет зависеть развитие флота и безопасность морских границ России.

При этом Путин подчеркнул, что особым приоритетом для РФ обладает наращивание группировки универсальных атомных ледоколов для круглогодичной навигации по Трансарктическому транспортному коридору и Северному морскому пути. При этом он выделил роль Объединенной судостроительной корпорации в сооружении таких судов.

29 июня в России отмечается день работников кораблестроительной отрасли.

Ранее Минобороны России потребовало взыскать миллиарды рублей с судостроительного завода «Вымпел».

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